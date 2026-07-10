Cuba confirma conversaciones con EE.UU. para buscar soluciones a diferencias bilaterales

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, confirmó que autoridades de la isla han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de buscar soluciones a las diferencias bilaterales a través del diálogo.

"Como ha expresado el presidente Miguel Díaz-Canel, en concordancia con la política de la Revolución, se han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales", señaló Marrero en una publicación en redes sociales.

El jefe de Gobierno cubano calificó este proceso como "muy sensible" y explicó que está siendo liderado por un equipo de trabajo que "cuenta con la confianza, el apoyo y el mandato del general de Ejército, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel".

Asimismo, sostuvo que "cada paso, en este momento histórico determinante, es en defensa de la Revolución y de nuestra soberanía", y advirtió que "los asesinatos de reputación, las manipulaciones y los llamados a la desunión y la fractura responden a un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza".

A mediados de junio, Díaz-Canel anunció un paquete de reformas estructurales destinadas a liberalizar la economía cubana, inspirado en los modelos de economía de mercado de China y Vietnam, con el propósito de mitigar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Este escenario coincide con un endurecimiento de las presiones de Washington sobre La Habana desde comienzos de año, especialmente por un bloqueo "de facto" al suministro de combustible. El mandatario cubano ha calificado esa situación como un "castigo colectivo" que, a su juicio, equivale a un "acto de genocidio".

De hecho, esta misma semana Cuba y Estados Unidos protagonizaron un fuerte intercambio de acusaciones durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocada a solicitud de La Habana, instancia en la que el Gobierno cubano volvió a acusar a Washington de aplicar un "castigo colectivo" contra la isla.

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