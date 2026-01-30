Cuba acusa "chantaje y extorsión" por amenaza de Trump de imponer aranceles a países que envíen petróleo a la isla

En su cuenta de X Rodríguez escribió que Washington "intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia" a los pueblos de lo que llamó "Nuestra América".

México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba luego de que los envíos desde Venezuela se suspendieran tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha explicado que su país hace dos tipos de envíos de crudo a la isla: de ayuda humanitaria y por contratos entre Pemex, la petrolera mexicana, y el gobierno cubano.

El anuncio de Trump parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.

Trump ha hablado repetidamente de la necesidad de actuar contra los líderes del gobierno cubano.

Esta semana dijo que "Cuba va a colapsar muy pronto", y se felicitó porque Venezuela, el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Maduro, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.

Trump declara tener como objetivo que el gobierno cubano responda por su "apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses".

Washington acusa a Cuba de desestabilizar la región y colaborar con potencias rivales como Rusia y China, y "grupos terroristas como Hezbolá y Hamás", a los que daría "refugio seguro".

Como respuesta, la orden abre la puerta a la imposición de aranceles a los productos procedentes de cualquier país que suministre "directa o indirectamente" petróleo a Cuba.

La nueva orden ejecutiva supone otro ejemplo del uso de las amenazas arancelarias como una herramienta de política exterior de la que Trump ha hecho gala desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.

Trump planteó en unas recientes declaraciones la posibilidad de un acuerdo entre Washington y La Habana, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó tal posibilidad, acusando a Estados Unidos de falta de autoridad moral.

"CHANTAJE Y EXTORSIÓN"

El canciller cubano añadió en sus redes sociales que "EE.UU. recurre también al chantaje y la extorsión, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba".

Terminó denunciando el "brutal" embargo económico de 65 años de EE.UU. contra la isla, el "más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas".

Con respecto a esas condiciones "extremas", el presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, escribió con anterioridad que el efecto de los propuestos aranceles de Trump "sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,... en resumen, toda las esferas de la vida".