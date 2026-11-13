Crucero con pasajeros a bordo vuelca tras ser chocado por un buque cisterna en EE.UU.

Un buque cisterna chocó este viernes contra un crucero fluvial con pasajeros a bordo en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos.

Según los primeros reportes, había más de 120 personas a bordo del crucero que acababa de atracar en el puerto del río Misisipi.

Al menos 14 personas han sido rescatadas del río tras la colisión, según informó CBS News,.

"Los equipos de emergencia están respondiendo a una colisión entre un buque de carga y un crucero fluvial", informó el gobierno de la ciudad de Nueva Orleans en su página de Facebook.

"Se ha rescatado a varias personas y las labores de búsqueda y rescate continúan", añadió.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo en sus redes sociales que su oficina está "al tanto" del incidente: "Me dirijo a Nueva Orleans en este momento", informó.

Varias personas fueron trasladadas a hospitales, informó el servicio de ambulancias Acadian.