Corte Suprema de EE.UU. limita aranceles de Trump y complica escenario bilateral con Chile

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la base jurídica utilizada por Donald Trump para imponer la mayor parte de sus aranceles recíprocos, al establecer que el mandatario no podía ampararse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar dichas tarifas aplicadas desde abril del año pasado.

Si bien el fallo no elimina automáticamente los aranceles, sí invalida el mecanismo legal utilizado, reduciendo significativamente el margen de acción del Ejecutivo. Trump reaccionó anunciando la imposición de un nuevo arancel global del 10% bajo otra figura legal, aunque expertos advierten que estas herramientas tienen límites temporales y mayores exigencias legales, incluyendo eventuales pasos por el Congreso.

Analistas coinciden en que el impacto inmediato será mayor volatilidad en el comercio internacional, con riesgos más sectoriales que globales. Según Bloomberg, los mercados reaccionaron con alzas en Wall Street y un repunte del cobre, reflejando expectativas de un entorno menos agresivo en materia arancelaria, aunque aún incierto.

Uno de los principales focos de duda es si la anulación del uso de la IEEPA derivará en reembolsos de los montos ya recaudados, que superarían los US$ 133.000 millones. La Corte no entregó instrucciones al respecto, lo que deja la definición en manos del Ejecutivo o del Congreso, afectando los flujos de caja de empresas e ingresos fiscales.

Para Chile, el nuevo escenario podría abrir espacio a una normalización de las exportaciones, reduciendo el arancel efectivo aplicado por Estados Unidos. Además, el fallo reconfigura la negociación bilateral en el marco del TLC, ya que cualquier nuevo gravamen requeriría investigaciones formales, fundamentos técnicos y procesos de consulta, debilitando la posición negociadora de Washington.

