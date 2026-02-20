Corte Suprema de EE.UU. anula la mayor parte de los aranceles globales de Donald Trump

La política de aranceles globales impulsada por el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, sufrió un fuerte revés luego de que la Corte Suprema de Justicia de ese país dictaminara que el Ejecutivo había excedido sus competencias al aplicarlos .

En una votación de seis contra tres, los magistrados del máximo tribunal rechazaron que el mandatario empleara una ley destinada a situaciones de emergencia nacional para aumentar los aranceles a decenas de países.

La Casa Blanca impuso esos aranceles en abril argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo, pero la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que al aplicarla el Ejecutivo estaba invadiendo las competencias del Congreso .

El fallo se aplica a los aranceles impuestos por Trump el 2 de abril de 2025 durante el llamado del "Día de la Liberación" , pero no a los aranceles individuales que ha impuesto a países o productos específicos.

En aquel momento, el mandatario estadounidense impuso aranceles recíprocos a decenas de países alrededor del mundo, incluyendo a las mayores economías del planeta, a las que acusó de aplicar prácticas comerciales injustas hacia EE.UU .

Los aranceles anunciados ese día implicaban el cobro de un impuesto de mínimo 10% a todas las importaciones que entraran a EE.UU. y afectaban a la mayoría de los países de América Latina.

Él argumenta que estos impuestos sobre las importaciones impulsarán la industria manufacturera estadounidense. Sin embargo, dentro de la comunidad empresarial, así como entre los adversarios políticos de Trump, muchos rechazan esta idea.

La decisión sobre los aranceles destaca por haber sido tomada por una Corte Suprema en la que impera una supermayoría conservadora que, hasta ahora, había permitido a Trump hacer un amplio uso de los poderes del Ejecutivo.

"La decisión del tribunal representa un control poco común sobre el amplio uso que este presidente ha hecho de la autoridad ejecutiva. Durante el último año, una mayoría de los jueces ha mostrado disposición a permitir que Trump avance con su agenda -particularmente en materia de inmigración y de la reestructuración del gobierno federal- incluso mientras los desafíos legales siguen su curso en el sistema judicial. Este caso, considerado de manera acelerada, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial", señala Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en América del Norte.

La decisión divulgada este viernes, estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien advirtió que si se permitiera que la administración Trump siguiera adelante con su agenda arancelaria, ello "reemplazaría la colaboración histórica entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de política comercial por una formulación de políticas presidenciales sin control".

"En consecuencia, el Presidente debe mostrar 'una autorización clara del Congreso' para justificar su extraordinaria afirmación del poder de imponer aranceles. Él no puede hacerlo", agregó.