Contrabando, espionaje y sabotajes: Cómo Rusia utiliza una flota fantasma para evadir las sanciones de Occidente

El número de buques con bandera falsa aumentó al menos un 65% en los primeros ocho meses de 2025 , según la empresa de análisis marítimo Windward, que estima que la flota clandestina cuenta ahora con 1.300 embarcaciones.

Los servicios de registro de bandera también han experimentado un auge. Muchos son simplemente estafas. Y si bien otros son técnicamente legales, los países emisores son nuevos en este sector y carecen de la voluntad o la capacidad para supervisar el uso de sus banderas.

"Según la regulación del transporte marítimo mundial, son los Estados de abanderamiento los responsables de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y de que el seguro contra derrames de petróleo sea adecuado ", afirma Hilgenstock.

"Sin embargo, cuando se trata de la flota fantasma rusa, estamos hablando de jurisdicciones en las que simplemente no se puede confiar para llevar a cabo esta función ", agrega.

En octubre de 2025, un petrolero con bandera de Benín, sospechoso de servir como plataforma de lanzamiento de drones que obligaron al cierre de aeropuertos en Dinamarca, fue detenido frente a la costa francesa .

Stéphane Kellenberger, fiscal de Brest, dijo a la Agencia France-Presse que la detención se debió inicialmente a la negativa de la tripulación a cooperar y a que no pudieron justificar la nacionalidad del buque .

Se trata del Boracay, que acaba de cambiar su nombre anterior, que era Pushpa -también se había llamado Odysseus, Varuna y Kiwala- y que enarboló a lo largo del tiempo siete banderas diferentes.

Cuando fue interceptado por la Armada francesa, transportaba 750.000 barriles de crudo desde la terminal petrolera rusa de Primorsk, cerca de San Petersburgo, hasta Vadinar, en la India.

También se han registrado incursiones sospechosas de drones rusos sobre territorios de países de la OTAN como Suecia, Noruega y Alemania.

El jueves 6 de noviembre de 2025, el aeropuerto de Bruselas se vio obligado a cerrar temporalmente tras el avistamiento de drones en sus inmediaciones y en otros lugares, entre ellos una base militar en Bélgica. Rusia niega llevar a cabo una "guerra híbrida" contra aliados de Ucrania.

A raíz de la investigación sobre el Boracay, los países de la OTAN lanzaron la misión Baltic Sentry. "Los capitanes de buques deben comprender que las posibles amenazas a nuestra infraestructura tendrán consecuencias, incluyendo el posible abordaje, la incautación y el arresto", declaró el secretario general de esa alianza, Mark Rutte.

Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Polonia informaron que están inspeccionando la documentación de seguros de los buques que navegan por el Canal de la Mancha, los estrechos daneses, el golfo de Finlandia, y el estrecho entre Suecia y Dinamarca.

Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Letonia, Lituania, los Países Bajos y Noruega también acordaron "perturbar y disuadir" la flota encubierta rusa en respuesta a varios cortes de cables inexplicables e incidentes submarinos que han sufrido infraestructuras críticas en el Báltico.

Sin embargo, los buques de la flota fantasma solo pueden ser interceptados en puerto o dentro de las aguas territoriales, una zona restringida de 12 millas náuticas desde la costa.

En aguas internacionales la tarea es mucho más difícil, sobre todo porque Occidente es el principal defensor mundial de la libertad de navegación. Bajo el principio de "paso inocente", los Estados solo pueden interceptar buques que consideren una amenaza para su seguridad.

Políticos rusos han exigido que cualquier acción hostil contra buques cisterna que transporten petróleo ruso se considere un ataque contra Rusia. Y cuando Estonia intentó detener un buque cisterna que navegaba sin bandera entre Estonia y Finlandia, en mayo de 2025, Moscú envió un avión de combate para sobrevolarlo.