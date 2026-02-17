Congreso de Perú aprueba las mociones de censura contra José Jerí y lo destituye del cargo de presidente interino

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento de Perú aprobó censurar a José Jerí en su función de Presidente interino.

El abogado y político asumió la jefatura del Estado en octubre de 2025, luego de la destitución de Dina Boluarte.

Así, se confirma el octavo cambio presidencial en el vecino país, en cerca de una década de inestabilidad política.

Cabe señalar que Jerí enfrenta investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, tras reuniones con empresarios chinos contratistas del Estado y cuestionadas visitas al Palacio de Gobierno.

El ahora exmandatario fue descubierto cuando acudió el pasado 26 de diciembre encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, a un restaurante propiedad de un empresario chino contratista del Estado y de la propia oficina presidencial.

Además, también visitó una de sus tiendas el 6 de enero, cuando horas antes el local había sido clausurado por las autoridades municipales.

(Imagen: Getty Images)

