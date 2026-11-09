Congresista republicano inicia el proceso para el "impeachment" del secretario de Defensa de EE.UU. por la guerra en Irán

Es probable que el intento de Thomas Massie fracase, dado que los republicanos mantendrán el control del Congreso hasta enero.
El congresista republicano Thomas Massie inició el proceso para forzar una votación en la Cámara de Representantes de EE.UU. esta semana para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras alegar que violó la Constitución de su país.
"Al participar en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin la autorización del Congreso, el secretario Hegseth está infringiendo la ley y debe rendir cuentas", declaró.
Es probable que el intento fracase, dado que los republicanos mantendrán el control del Congreso hasta enero.
Sin embargo, Massie asegura que quiere presionar al presidente Donald Trump para que destituya a Hegseth antes de que los demócratas puedan iniciar su propio proceso de destitución.
El lunes 9 de noviembre por la tarde, Massie presentó formalmente los artículos del proceso de destitución -conocido como impeachment- en una resolución ante la Cámara de Representantes.
"Hago esto porque es lo correcto", dijo el congresista saliente a los periodistas tras presentar los artículos.
Cuando los periodistas le preguntaron el lunes por la mañana sobre la inminente resolución, Hegseth dijo: "No nos preocupa eso".
Añadió que ofrecería una conferencia de prensa el martes por la mañana "sobre ese mismo tema". La última rueda de prensa de Hegseth fue en mayo.
Massie, quien perdió la reelección a principios de este año, ha criticado duramente a Trump y la guerra en Irán desde que el conflicto comenzó hace casi nueve meses.
El congresista es conocido en todo el país por presionar al gobierno para que publicara los archivos federales sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El congresista de Kentucky presentó por primera vez los artículos de juicio político en septiembre y ahora presiona para que se vote tras la pérdida del control republicano tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.
Además, aseguró que su iniciativa para destituir a Hegseth busca evitar un espectáculo demócrata el próximo año.
"Mi intento de destituir al secretario Hegseth es una versión mucho más moderada de lo que sucederá cuando los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes y el Senado el próximo año", dijo Massie en un comunicado.
(Imagen: Annabelle Gordon / EFE)
PURANOTICIA // BBC MUNDO