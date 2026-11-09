Congresista republicano inicia el proceso para el "impeachment" del secretario de Defensa de EE.UU. por la guerra en Irán

"Hago esto porque es lo correcto", dijo el congresista saliente a los periodistas tras presentar los artículos.

Cuando los periodistas le preguntaron el lunes por la mañana sobre la inminente resolución, Hegseth dijo: "No nos preocupa eso" .

Añadió que ofrecería una conferencia de prensa el martes por la mañana "sobre ese mismo tema". La última rueda de prensa de Hegseth fue en mayo.

Massie, quien perdió la reelección a principios de este año, ha criticado duramente a Trump y la guerra en Irán desde que el conflicto comenzó hace casi nueve meses.

El congresista es conocido en todo el país por presionar al gobierno para que publicara los archivos federales sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El congresista de Kentucky presentó por primera vez los artículos de juicio político en septiembre y ahora presiona para que se vote tras la pérdida del control republicano tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Además, aseguró que su iniciativa para destituir a Hegseth busca evitar un espectáculo demócrata el próximo año.