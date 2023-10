Conflicto en Medio Oriente: Cómo Putin puede beneficiarse de la guerra entre Israel y Hamás

Sí, Rusia tiene vínculos con Hamás y se ha convertido en un aliado cercano de Irán. Según Estados Unidos, Moscú y Teherán tienen ahora una asociación en defensa completamente desarrollada.

Pero eso no significa que Moscú haya tenido participación directa o conocimiento previo del ataque de Hamás a Israel.

" No creemos que Rusia haya estado involucrada de ninguna manera ", dijo esta semana el embajador de Israel en Moscú, Alexander Ben Zvi, al periódico Kommersant, añadiendo que era " un completo disparate " sugerir que había una conexión rusa con las atrocidades cometidas por Hamás en Israel.

"No he visto ninguna prueba del suministro directo de armas rusas a Hamás, ni de entrenamiento militar ruso de agentes de Hamás", indica Hanna Notte, experta en Rusia y Medio Oriente del Centro James Martin de Estudios de No Proliferación, con sede en Berlín.