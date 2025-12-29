Cómo logra Putin mantener la lealtad de los oligarcas rusos a pesar de las millonarias sanciones de Occidente

"Era un rehén: solo te queda aceptar lo que te ofrezcan. Yo no podía negociar".

En una semana, una empresa vinculada a Vladimir Potanin, actualmente el quinto empresario más rico de Rusia, proveedor de níquel para motores de aviones de combate, anunció la compra del banco. Según Tinkov, se vendió por tan solo el 3% de su valor real .

Al final, Tinkov perdió casi US$9.000 millones de su fortuna y tuvo que abandonar Rusia.

Esto dista mucho de cómo eran las cosas antes de que Putin asumiera la presidencia.

En los años posteriores a la desintegración de la Unión Soviética, algunos rusos se enriquecieron enormemente al apoderarse de grandes empresas que antes pertenecían al Estado y al aprovechar las oportunidades del naciente capitalismo de su país.

Su nueva riqueza les proporcionó influencia y poder durante un período de agitación política, y empezaron a conocerse como oligarcas.

"No vi en él al futuro tirano codicioso"

El oligarca más poderoso de Rusia, Boris Berezovsky, afirmó haber orquestado el ascenso de Putin a la presidencia en el año 2000, y años después pidió perdón por ello:

"No vi en él al futuro tirano codicioso y usurpador, al hombre que pisotearía la libertad y frenaría el desarrollo de Rusia", escribió en 2012.

Puede que Berezovsky haya exagerado su papel, pero los oligarcas rusos sin duda eran capaces de mover los hilos en las más altas esferas del poder.

Poco más de un año después de su disculpa, Berezovsky fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas mientras estaba en el exilio en Reino Unido.