Cómo las fuertes opiniones de la gente de Nueva York sobre Trump dificultan la selección del jurado en el juicio en su contra

En un momento, el juez Merchan advirtió que no toleraría que los miembros del jurado fueran "intimidados" después de afirmar que Trump murmuraba de forma audible mientras los candidatos a formar parte del panel eran interrogados.

Un abogado del barrio de Chelsea. Un inversor de capitales de riesgo del centro de la ciudad. Un hombre del Upper West Side que tiene una librería y escucha NPR (la cadena de radio pública) en la ducha. Un director creativo. Un cerrajero. Un hombre de Puerto Rico que ahora vive en el Lower East Side. Casi todos leen el diario The New York Times .

Un hombre del Bajo Manhattan con cabello canoso y anteojos de montura oscura dijo que había leído dos de los libros de Trump, The Art of the Deal y How to Get Rich.