Cómo hizo su fortuna De la Espriella y los cuestionados negocios del ganador de las elecciones en Colombia

Uno de los epicentros del grupo fue el departamento de Córdoba.

A las AUC se le atribuyen crímenes de lesa humanidad, masacres y vínculos con el narcotráfico .

De la Espriella "llega al mundo paramilitar de un antropólogo de Montería que enseñaba geopolítica, buenos modales e historia a Carlos Castaño, el líder de las AUC" , relata Reyes.

Aquí se encuentra con lo que muchos tiburones del negocio consideran clientes óptimos: sujetos con capacidad adquisitiva y necesidades urgentes.

En este caso, la de individuos encarcelados, acusados de graves crímenes y dispuestos a pagar lo que fuera para salir del pozo.

"El propio De la Espriella me describió esa condición como la ideal para un abogado. Así construyó su fortuna ", relata Becassino.

Desde entonces el empresario se hizo con un nombre cada vez más reconocido, una marca.

A sus servicios acudieron personalidades de la farándula, empresarios pudientes, políticos de alto perfil, víctimas de violencia de género y de desastres medioambientales e individuos salpicados por corruptelas escandalosas.

Uno de ellos fue David Murcia Guzmán , fundador de la firma DMG, intervenida en 2008 por el Estado tras una captación masiva e ilegal de dinero.

En una reciente entrevista con el periodista colombiano Daniel Coronell, Murcia Guzmán recriminó al abogado por apropiarse presuntamente de $5.000 millones de pesos (US$1,4 millones) y pedirle otros $760 millones (US$217.000) para supuestamente sobornar a congresistas.

De la Espriella denunció por injuria y calumnia agravada a Murcia Guzmán , quien cumple una condena de 30 años de cárcel.

También fue representante de Álex Saab , un empresario colombo-venezolano, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, del que se desvinculó en 2019.

Saab fue extraditado en mayo de Venezuela a EE.UU. para enfrentar cargos criminales.

Becassino señala que por los servicios de este tipo de clientes De la Espriella ha cobrado honorarios altísimos, pero que el abogado también ha tomado casos con amplia repercusión que fueron más rentables para su marca que para su bolsillo.

"He llegado a cobrar hasta dos y tres millones de dólares, dependiendo del caso", dijo De la Espriella en una entrevista publicada en su web, De la Espriella Style.

Ha sido criticado por rivales políticos, medios y analistas por la procedencia de sus clientes y su relación con ellos.

Su equipo enmarca a la clientela dentro del ejercicio habitual de un penalista y del derecho a una defensa legítima.

COLECCIÓN EMPRESARIAL

A través de la abogacía, Becassino cuenta que De la Espriella invirtió y creó su colección de empresas.

Una de ellas es su bufete, De la Espriella Lawyers, la joya de la corona que el mismo abogado señala como su negocio más importante.

También comercia alimentos, bebidas y atuendos a través de De la Espriella Style.

Con Dominio De la Espriella produce y promociona vinos y rones.

El abogado tiene hasta faceta musical. En su canal de Youtube ha publicado videos reversionando clásicos como O sole mio, Volare o A mi manera.

Es todo parte de esa marca polifacética, mediática, emprendedora y exitosa con la que se presentó ante Colombia.

El medio colombiano La Silla Vacía rastreó su patrimonio empresarial.

Hasta diciembre de 2025 dice haber encontrado 35 compañías "entre Colombia, Panamá y Estados Unidos con las que De la Espriella tiene relación vigente o muy reciente".

Jineth Prieto, una de las periodistas que firma la investigación, concide con que el bufete es la empresa más rentable de De la Espriella y que posee muchas propiedades, pero que otras firmas de las que presume dan pérdidas, acumulan deudas y ponen en tela de juicio la historia de éxito del abogado.