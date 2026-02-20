Cómo Hamás está recuperando el control en Gaza a pesar de sus grandes pérdidas en la lucha contra Israel

"En los mercados hay poca actividad, pero el municipio sigue exigiéndonos el alquiler", dijo un vendedor. Todas las personas que hablaron allí sobre el control de Hamás en Gaza pidieron que se ocultara su identidad.

"Todos los días se nos acercan agresivamente , con las mismas exigencias y la misma determinación, diciendo que si no pagamos, nos arrojarán a la calle con nuestras mercancías. Piden 700 shekels (US$ 225); ninguno de nosotros puede permitírselo".

El vendedor que habló en la Ciudad de Gaza dijo que él y su familia de 12 miembros habían sido desplazados de Shujaiy a, al este de la ciudad, donde solía tener una tienda. Shujaiya hoy es un páramo de escombros.

"Todos los días viene la municipalidad" , comentó otro vendedor de cigarrillos cercano. "Que cuenten las mercancías y las ventas, cigarrillo por cigarrillo, y me digan: ¿debo pagarles o alimentar a mis hijos?".

Desde el alto el fuego, los alimentos y otros productos básicos fluyen a Gaza con mayor libertad. Los pocos comerciantes con licencia para importarlos desde Israel afirman que Hamás ha restablecido un control estricto sobre los impuestos a las importaciones.

Un comerciante, que accedió a compartir detalles de forma anónima, contó que se utilizó la fuerza contra quienes se negaron a pagar.

"Los impuestos que impone Hamás dependen del tipo y la cantidad de productos, pero los precios parten de 20.000 shekels (aprox. US$6.300) y más", dijo.

"Si un comerciante se niega a pagar, se recurre a la fuerza y, en algunos casos, se le secuestra o amenaza. Nadie puede evitar pagar los impuestos sobre las mercancías".

Explicó que los comerciantes utilizaban una palabra clave para referirse a Hamás al hablar del pago de impuestos, para que Israel no se enterara de que se estaba desviando dinero al grupo.

"Hamás cuenta ahora con una base de datos de todos los comerciantes que importan mercancías a la Franja de Gaza", comentó el activista Mohammed Diab. El comerciante paga en efectivo, no mediante transferencias bancarias, para que el flujo de fondos no pueda rastrearse. Se está restableciendo gradualmente el sistema vigente en el pasado, pero de forma oculta para que no pueda ser monitoreado.

Un portavoz de Hamás, Hazem Qassem, afirmó que la Franja de Gaza se encontraba en estado de emergencia y que se requerían "medidas excepcionales".

"Algunos comerciantes mantienen vínculos con la ocupación [israelí] e intentan obtener beneficios excesivos, por lo que los organismos administrativos a veces deben actuar con firmeza con los comerciantes que se niegan a cooperar o a cumplir con las obligaciones exigidas", aclaró.

"Esto es puramente un asunto gubernamental y no tiene relación con Hamás".

GRUPO REDUCIDO

El gobierno de Gaza ha estado dirigido por Hamás desde 2007. El dinero es crucial para que el grupo mantenga el poder: para pagar salarios y, según el ejército israelí, para su objetivo final de reconstruir su maquinaria bélica.

"Hamás considera el alto el fuego como un momento para reagruparse y luchar contra nosotros", declaró el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). "Por eso es crucial desarmarlos, porque han dejado claro que si tienen armas, las usarán en el futuro".