Cómo el pequeño Bután se volvió un actor clave en las disputas estratégicas entre China e India

India tiene sus propias razones para respaldar Timbu. Los expertos dicen que la meseta de Doklam es de gran importancia para la seguridad de la India, ya que cualquier dominio de la región por parte de los chinos podría representar una amenaza para el Corredor de Siliguri, un tramo de 22 kilómetros que conecta el continente indio con sus estados del noreste.

" No depende solo de Bután resolver el problema. Somos tres . No hay un país grande o pequeño, hay tres países iguales, cada uno representa un tercio. Estamos listos. T an pronto como las otras dos partes estén listas, podremos discutir ", dijo Tshering.

Triple frontera

"No he dicho nada nuevo y no hay cambios en la posición (de Bután)", dijo el primer ministro al semanario The Bhutaneses.