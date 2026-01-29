Cómo el accidente ferroviario que dejó 45 muertos en España cuestiona su elogiado sistema de trenes

"Tenemos un sistema ferroviario extremadamente seguro, uno de los más seguros de Europa, y vamos a intentar mejorarlo aprendiendo de lo que ha ocurrido en este caso", señaló Puente.

Pero el sindicato de maquinistas Semaf, que agrupa al 90% de los conductores de tren, no está de acuerdo y cree que "el deterioro ha sido paulatino y se debe sobre todo a una falta de mantenimiento" .

" Lleva mucho tiempo sin realizarse inversiones , tanto en el mantenimiento de la infraestructura como de los vehículos", le dice el portavoz del sindicato a BBC Mundo.

La agrupación, afectada por la muerte de dos compañeros en un margen de dos días, ha convocado una huelga nacional del 9 al 11 de febrero, ya que considera "inadmisible el empeoramiento constante del ferrocarril" que daña "la seguridad y fiabilidad de la red" .

Los maquinistas estiman que ahora hay más baches en las vías, sacudidas y vibraciones que pueden ocasionar que quienes no estén sentados durante el trayecto sufran un percance en el viaje.

Por eso, dicen, hay tramos en los que tienen que bajar la velocidad.

"Esto es como si tú pasas cada día por el mismo camino para ir al trabajo. Sabes dónde están los agujeros en la carretera y cuando llegas a ellos, tomas precauciones ", explican.

"Obviamente, hasta que un bache supone un peligro, tardan mucho en arreglarlo. Pero para que las cosas estén bien, hay que mantenerlas".

RÁPIDO CRECIMIENTO

La red española, dicen los expertos, tiene un nivel de desarrollo y madurez muy notable.

Su configuración ha ido creciendo desde 1992, creando círculos concéntricos desde el centro hasta la periferia del país.

El sistema radial intenta unir Madrid con los principales puertos y las principales capitales.

"La red ferroviaria española es segura. Eso hay que dejarlo claro. Ahora parece que todo está fatal y no es así", explica Javier Jiménez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y experto ferroviario.

"Las líneas tienen sus mantenimientos preventivos, a cargo de ADIF, el administrador de las líneas, y tienen su parque de vehículos para hacer auscultaciones e inspecciones visuales de la via. Que yo sepa, se siguen todos los protocolos habituales", agrega.

En el caso de la alta velocidad, España ha estado marcada desde 2021 por un proceso de liberalización del sector.

"La culpa no es de la liberalización ni mucho menos. El problema es que hay más circulación en las vías y esto lleva a un mayor desgaste de las infraestructuras ferroviarias en general", añaden desde Semaf, refiriéndose tanto a la red de alta velocidad como a los trenes de media y pequeña distancia.

"Es verdad que yo mismo como usuario he notado un aumento de las vibraciones en la línea Madrid-Zaragoza, pero se entiende que están dentro de los límites de tolerancia que permite una vía y sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios", acota el ingeniero Jiménez.

MADRID-BARCELONA POR US$22

Explotada hasta hace 5 años como un monopolio por la compañía estatal Renfe, por la red circulan ahora los AVE y los AVLO del operador público y también los trenes de Iryo, de la compañía pública italiana Trenitalia, y Ouigo, filial de la ferroviaria estatal de Francia, SCNF.

La liberalización ha llevado a una bajada significativa de los precios, haciendo que el tren de alta velocidad sea una opción de transporte cada vez más asequible para amplios sectores de la población.

En algunos meses, el trayecto Madrid-Barcelona se puede hacer por US$22.

La caída de los precios, del 40% en algunas de las líneas más utilizadas, ha impulsado un incremento del 77% en el número de pasajeros, alcanzando los 40 millones en 2024, más que nunca en la historia.