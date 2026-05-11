Comisión Europea descarta riesgo general por Hantavirus y respalda gestión de España ante la emergencia

Basándose en los análisis efectuados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea enfatizó durante la jornada de este lunes que el peligro de transmisión por hantavirus entre los habitantes del continente se mantiene "bajo".

En paralelo a esta evaluación, la máxima autoridad del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, expresó estar "muy agradecida" con el Estado español debido al "rápido y eficiente" operativo para desembarcar a los ocupantes del crucero que sufrió el brote infeccioso.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Bruselas, Eva Hrncirova, quien ejerce como portavoz comunitaria de Salud, Protección Civil y Gestión de Crisis, declaró textualmente: "El riesgo para la población europea en general en relación al hantavirus se considera actualmente bajo. Permítame reiterar que la protección de la salud pública es la prioridad número uno de la Comisión Europea".

Asimismo, la vocera precisó que las autoridades en Bruselas operan "sin descanso" con el objetivo de articular las acciones del bloque luego de que se activara el mecanismo de protección civil de la Unión. Esta labor se desarrolla en conjunto con la OMS, el G7 y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), buscando garantizar una "respuesta unificada y basada en la ciencia".

Frente a la contingencia, el Ejecutivo comunitario se mantiene alerta para proveer "de transportes adicionales, capacidad logística y equipos de protección en caso de que fuera necesario", complementó Hrncirova. En esa misma línea, la representante hizo hincapié en que, gracias a esta red de cooperación, durante el reciente fin de semana se concretaron hasta cuatro vuelos destinados a trasladar a las personas afectadas.

Para lograr dichos traslados, la portavoz agregó que se recurrió a "medios de transporte específicos e implementado los protocolos sanitarios necesarios para proteger a los pasajeros, a la tripulación, al personal operativo y a la población en general".

Por medio de sus redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea valoró positivamente la celeridad del operativo que facilitó la bajada expedita de los pasajeros que viajaban en la embarcación vulnerada por el virus. En su mensaje, Ursula von der Leyen recalcó que el bloque europeo entregará todo el respaldo requerido para enfrentar la emergencia.

"No escatimaremos esfuerzos en la Unión Europea ni más allá. ¡La salud es lo primero!", aseveró la líder del Ejecutivo comunitario a través de un comunicado oficial. En dicho documento, la autoridad reiteró estar "muy agradecida por el rápido y eficiente desembarco del buque Hondius en Tenerife".

Finalmente, la conservadora alemana profundizó en sus reconocimientos señalando: "Mi agradecimiento al Gobierno español y a todas las autoridades involucradas en el terreno. Estamos trabajando mano a mano con España, la OMS y el ECDC para organizar los vuelos de evacuación".

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