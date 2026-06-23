Comisión de la ONU afirma que Israel está cometiendo genocidio en Gaza al atacar deliberadamente a niños

El pasado mes de septiembre, la comisión acusó a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza .

Un informe señalaba que existían motivos razonables para concluir que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han perpetrado cuatro de los cinco supuestos contemplados en la definición de genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 .

La comisión concluyó anteriormente que Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional el 7 de octubre de 2023 , y que las fuerzas de seguridad israelíes han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza.

El pasado mes de octubre, Israel y Hamás acordaron un alto el fuego como parte del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar la tregua en repetidas ocasiones .

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que desde octubre han muerto más de 1.020 palestinos, entre ellos 265 niños. El ejército israelí informa que también han fallecido cuatro soldados.

El martes, la comisión de investigación declaró, en un comunicado publicado junto con el informe, que "la intensa magnitud y el carácter sistemático" de las operaciones militares israelíes en Gaza han continuado, provocando "niveles sin precedentes de muerte, lesiones y traumas entre los niños palestinos".

"Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, se sigue matando y causando heridas graves a niños, ante el continuo menosprecio de Israel por el alto el fuego y por la protección que, en virtud del derecho internacional, se debe a los niños palestinos", afirmó Srinivasan Muralidhar, jurista indio que preside la comisión.

"La protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos son inseparables del derecho del pueblo palestino a la libre determinación", añadió.

"Al atacar a los niños, Israel ataca la propia capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro".

El nuevo informe de la comisión señala que Israel ha atacado directamente a niños palestinos en Gaza disparando contra sus órganos vitales con armas de precisión —como drones cuadricópteros y francotiradores— y utilizando armas de alto impacto en ataques contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados abarrotados de niños.

Israel también es legalmente responsable de no proteger a los niños palestinos frente a los ataques de soldados y colonos israelíes en Cisjordania, añade.

ATAQUES ISRAELÍES CONTRA HOSPITALES NEONATALES El informe señala asimismo que los niños de Gaza y Cisjordania —especialmente los varones adolescentes— han sido "detenidos, torturados y maltratados en prisiones y centros de detención israelíes", y que se han documentado "incidentes de violencia sexual y de género contra niños palestinos, a menudo durante las detenciones o mientras permanecían bajo custodia".