Colombia y Venezuela destacan avances clave hacia la unidad energética bilateral

Los gobiernos de Colombia y Venezuela anunciaron este viernes “importantes avances” en materia de integración energética, tras una reunión de alto nivel realizada en Caracas, orientada a profundizar la cooperación bilateral entre ambas naciones.

El encuentro fue encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, y se desarrolló como antesala de un futuro encuentro presidencial entre Caracas y Bogotá.

A través de redes sociales, el Ministerio de Minas de Colombia destacó que “Colombia y Venezuela dan pasos concretos en su proceso de integración energética bilateral”, subrayando el carácter estratégico de la cita y el impacto regional de los acuerdos en desarrollo.

Palma señaló que la reunión permitió consolidar avances relevantes en la integración energética regional, abordando temas como la adecuación de infraestructura binacional, la interconexión eléctrica, la importación de gas natural y el impulso de energías limpias.

“Esperamos poder tener buenas noticias para ambas naciones, para ambos pueblos hermanos”, afirmó el ministro colombiano, quien se declaró complacido de dialogar en un país hermano sobre asuntos de interés común, destacando el espíritu de cooperación del encuentro.

En la misma línea, Delcy Rodríguez expresó su deseo de que “la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”, reafirmando el compromiso de Venezuela con una agenda energética compartida y basada en la integración regional.

La reunión se produce luego de que Rodríguez confirmara haber sostenido una conversación telefónica con el presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien acordó seguir avanzando en temas comerciales, energéticos y de seguridad, además de asuntos vinculados a frontera, agua y agricultura.

Este nuevo acercamiento ocurre en un contexto regional complejo, marcado por el anuncio de Colombia de importar gas venezolano a precio reducido y por el rol de Bogotá como mediador entre Caracas y Washington, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, consolidando así un giro estratégico en las relaciones bilaterales.

