Colombia: Iván Cepeda encabeza sondeos pero enfrentaría empate en segunda vuelta

A escasas semanas de los comicios presidenciales en Colombia, el panorama electoral comienza a definirse con Iván Cepeda a la cabeza. El abanderado del Pacto Histórico, coalición de izquierda, alcanzaría un 37,5% de los sufragios en la primera vuelta programada para el próximo 31 de mayo. Así lo reveló el último sondeo realizado por las firmas Guarumo y Ecoanalítica para el periódico El Tiempo.

Detrás del líder de izquierda se ubica el representante de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, quien registra un 20,2% de las preferencias. Muy cerca, con un 19,9%, aparece la carta conservadora Paloma Valencia. Estas cifras marcan una brecha considerable respecto a las opciones de centro, donde Sergio Fajardo solo alcanza un 3,9% y Claudia López llega al 2,3%.

El análisis de una eventual segunda vuelta introduce un elemento de incertidumbre inédito en esta medición. Si bien Cepeda vencería cómodamente a De la Espriella (44,9% frente a 36,4%) y a Fajardo (44,8% contra 28,4%), el escenario cambia ante Paloma Valencia. En dicho duelo, el candidato del Pacto Histórico obtendría un 43,3% ante un 40% de la conservadora, lo que la encuestadora califica como un empate técnico dado el margen de error del 2,2%.

La lista de aspirantes se completa con una serie de figuras que no logran superar el umbral del 2%. Entre ellos figuran Santiago Botero (1,5%), Miguel Uribe Londoño (1,3%), Carlos Caicedo (0,8%), Roy Barreras (0,6%), Clara López (0,5%), Luis Gilberto Murillo (0,2%), Mauricio Lizcano (0,2%), Gustavo Matamoros (0,1%) y Sondra Mcollis, quien no registra intención de voto (0%).

Para la elaboración de este estudio estadístico, se llevaron a cabo diversas entrevistas entre el 19 y el 25 de marzo. El trabajo de campo abarcó un total de 69 municipios a lo largo del territorio colombiano, permitiendo configurar el actual mapa político del país a dos meses de la votación.

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