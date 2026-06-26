Cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela aumenta a 589 mientras continúan las labores de rescate

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que la cifra de víctimas fatales por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles, ascendió a 589 personas, mientras que 2.980 resultaron heridas.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez explicó que el estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, fue militarizado luego de ser declarado zona de desastre natural, debido a la magnitud de los daños, que dejaron cientos de edificios derrumbados y amplios sectores devastados.

"Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría", afirmó, antes de precisar que ya se han registrado 214 réplicas, lo que, según indicó, "demuestra la gran actividad sísmica en el territorio".

La autoridad agregó que las carreteras ya fueron despejadas para facilitar el acceso de los equipos de emergencia a las estructuras colapsadas y permitir el trabajo tanto de rescatistas venezolanos como de las delegaciones internacionales que comenzaron a arribar al país.

"Esto nos ha causado una gran emoción, ver las banderas de estos países. Han venido a dar la mano solidaria al pueblo de Venezuela", aclaró.

Respecto de las tareas de búsqueda, Rodríguez aseguró que las labores se mantienen de manera ininterrumpida para intentar localizar sobrevivientes bajo los escombros.

"Están aquí para salvar vidas. Estamos buscando a las personas que están bajo los escombros. En esa labor estamos sin descanso", señaló.

"No hemos perdido ni un minuto desde que tenemos el objetivo vital de rescatar a estas personas y cuyas familias están atravesando horas muy duras, con la esperanza de encontrar con vida a sus familiares y seres queridos", añadió.

Asimismo, indicó que el Gobierno se encuentra desplegando un amplio operativo de distribución de alimentos y agua para atender a las comunidades afectadas.

"El país se encuentra en una 'proceso de saturación de alimentos y de agua para atender a la población'. Quiero agradecer a todos los que han ofrecido sus mecanismos de transporte para llevar agua y alimentos. También a los voluntarios. Esto muestra el gran corazón de nuestro pueblo y la solidaridad. (...) Estamos en el camino correcto", apuntó.

En la misma línea, informó que ya comenzaron a llegar recursos especiales para las familias damnificadas, además de nuevas delegaciones internacionales de apoyo.

"Quiero informar de que están llegando recursos especiales a las familias a través del mecanismo de Vuelta a la Patria para que puedan hacer frente a esta situación. A lo largo del día seguiremos recibiendo delegaciones procedentes de otros países, como Estados Unidos, Colombia, España, Barbados. De México ha llegado un contingente, llegará otro", explicó.

Finalmente, Rodríguez señaló que las autoridades continuarán coordinando las labores de emergencia junto a los equipos internacionales de rescate y agradeció el respaldo recibido desde distintos países.

"Durante las próximas horas las autoridades estarán coordinando estas tareas con los rescatistas de todos los lugares", afirmó, para luego dar las gracias a "todos los gobiernos que se han sumado a este movimiento de solidaridad y de apoyo a Venezuela".

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