China rechaza acusaciones de Trump sobre presunta injerencia en las elecciones de Estados Unidos de 2020

China rechazó categóricamente las acusaciones formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante un discurso a la nación aseguró que Pekín intervino en el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2020.

En su intervención, Trump y el Gobierno estadounidense acusaron a China de haber perpetrado "la mayor filtración de datos electorales de la historia", al obtener de forma ilícita "220 millones de registros de votantes estadounidenses" correspondientes a 18 estados, mediante "una unidad de explotación de datos" creada "específicamente para este nuevo proyecto".

La respuesta del Gobierno chino llegó este viernes a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, quien desestimó por completo las acusaciones y sostuvo que se trata de afirmaciones sin fundamento.

"Un completo invento y una difamación maliciosa sobre la que se demostró hace años que no se sustenta en base alguna", respondió el portavoz durante una rueda de prensa, antes de reiterar que China mantiene una política de no injerencia en los asuntos internos de otros países, principio que, a su juicio, Estados Unidos ha ignorado durante décadas.

Asimismo, Lin Jian afirmó que "La comunidad internacional sabe perfectamente quién interfiere habitualmente en los asuntos internos de otros países, quien efectúa de manera indiscriminada largas operaciones de vigilancia, negocios y ciudadanos normales y corrientes, y roba datos por todo el mundo a escala masiva".

Finalmente, el portavoz instó a Estados Unidos a reflexionar "sobre su propia conducta" y a dejar de formular "acusaciones sin base alguna" contra Pekín.

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