China rechaza acusaciones de espionaje vinculadas a la amante del CEO de Nvidia y Trump lo respalda

Las autoridades chinas rechazaron este lunes las acusaciones que apuntan a una posible participación de Pekín en la relación extramatrimonial entre Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, y una empresaria investigada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, calificó las acusaciones de "infundadas" y aseguró que corresponden a una "pura invención". "Ya nos hemos pronunciado sobre este asunto anteriormente. La narrativa de un supuesto espía chino no es más que una difamación y un ataque sin fundamento alguno", declaró.

Sus declaraciones se producen luego de que el consejo de administración de Nvidia anunciara la apertura de una investigación contra su director ejecutivo, a raíz de informaciones difundidas por distintos medios de comunicación que apuntaban a una posible "operación de Inteligencia extranjera" relacionada con el vínculo entre Huang y la empresaria.

La decisión del directorio se conoció después de que el propio Huang reconociera haber sido infiel a su esposa y haber mantenido una relación extramatrimonial con una mujer que, según las autoridades estadounidenses, tendría presuntos vínculos con la inteligencia china.

La mujer involucrada es la empresaria china Alice Huang, residente en Singapur y cuya compañía estaría relacionada con el comercio de chips de inteligencia artificial. Según los antecedentes difundidos, la empresaria se encontraba bajo vigilancia de los servicios de inteligencia estadounidenses.

TRUMP LO DEFIENDE

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su respaldo a Jensen Huang y consideró que debería continuar al frente de Nvidia, pese a la investigación relacionada con su vínculo extramatrimonial con una empresaria sospechosa de realizar labores de espionaje para China.

"No he hablado con él sobre esto. Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando", declaró Trump ante los periodistas antes de regresar a Washington. Al ser consultado directamente sobre si Huang debería mantenerse como director ejecutivo de la multinacional de semiconductores, el mandatario respondió afirmativamente: "Eso creo. Oh sí, claro".

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de incorporar a Huang a la delegación que lo acompañará en su próximo viaje a Asia durante este mes, Trump señaló que desconoce si el empresario participará, aunque aseguró que no tendría inconvenientes en llevarlo. En ese contexto, enfatizó que no ha escuchado "que haya hecho nada malo".

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