China advierte a EE.UU. que no cruce las “líneas rojas” sobre la soberanía, seguridad y los intereses de desarrollo de su país

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que su país no cruce las "líneas rojas" de la potencia asiática .

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Estados Unidos que sean "socios, no rivales" .

Desafíos y “líneas rojas”

“Estados Unidos no debe interferir en los asuntos internos de China, no debe suprimir el desarrollo de China y no debe cruzar las 'líneas rojas' de Pekín con respecto a la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China", sentenció Wang.

Señaló que las relaciones entre China y Estados Unidos están comenzando a estabilizarse, aunque todavía se ponen a prueba con "factores negativos".

"Los factores negativos en los lazos (entre Estados Unidos y China) continúan intensificándose y escalando, y estas relaciones enfrentan todo tipo de perturbaciones", dijo Wang.

Agregó que “los derechos legítimos al desarrollo de China están siendo suprimidos injustificadamente, y se están desafiando nuestros intereses fundamentales”.

El ministro de Relaciones Exteriores chino no especificó los asuntos concretos a los que se refería al mencionar las “líneas rojas” o los “desafíos”.

En este momento las dos superpotencias mantienen importantes diferencias en asuntos como la soberanía en el Mar de China Meridional, el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Taiwán y problemas relacionados con las violaciones de los derechos humanos en China. Intento de mejorar relaciones