Cerca de 200 sitios web fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple.

Las páginas afectadas fueron Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock, entre otros.

El portal Cyber News informó que el ataque tuvo como objetivo principal robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas, además de intentar cargar código adicional en dispositivos Apple para explotar sus sistemas de forma remota.

Hackers lograron inyectar código malicioso en herramientas alojadas por Optimizely, una plataforma digital empleada por grandes compañías para personalizar la experiencia en línea de sus usuarios.

Tras detectarse esta intrusión, la compañia emitió un comunicado oficial confirmando que lograron identificar y contener el incidente de seguridad que afectó a un grupo de clientes de su servicio Optimizely Web Experimentation.

“La ruta vulnerable está bloqueada, el código inyectado fue eliminado y los clientes han sido contactados directamente”, aseguró la entidad tecnológica a través de su cuenta en la red social X.

PURANOTICIA