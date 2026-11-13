Casi 3.800 escuelas de Italia reciben nuevas amenazas de bomba: supuesto autor exigió la renuncia de Giorgia Meloni

Una nueva ola de amenazas de bomba afectó a establecimientos educacionales de Italia, luego de que casi 3.800 escuelas recibieran correos electrónicos que advertían sobre la supuesta presencia de explosivos en sus instalaciones. Los mensajes fueron firmados bajo el nombre de Mikhail Andropov, el mismo utilizado en una primera serie de amenazas enviada un día antes a cerca de 6.000 centros educativos.

El contenido de esta segunda advertencia, sin embargo, presentó diferencias respecto del mensaje anterior. En esta ocasión, el remitente aseguró que los edificios habían sido minados y que la vida de estudiantes y trabajadores se encontraba en peligro.

"Atención. Les informo que hoy, 12 de noviembre, el edificio ha sido minado y sus vidas corren peligro en este preciso instante", señalaba el correo electrónico, según información recogida por la agencia italiana ADN Kronos.

Las comunicaciones llegaron a establecimientos de distintas zonas del país, incluyendo ciudades como Roma, Milán y Palermo. Pese a la magnitud de las advertencias, solamente 77 escuelas fueron evacuadas, mientras que 36 de ellas retomaron sus actividades durante la misma mañana.

En los mensajes, el supuesto responsable describió un artefacto explosivo que, según afirmó, habría sido elaborado con una mezcla de nitrato de amonio y nitrometano (ANNM), además de incorporar fragmentos metálicos para aumentar el daño provocado por una eventual detonación.

El remitente incluso aseguró haber hecho estallar una bomba y justificó esa supuesta acción ante la posibilidad de que las autoridades consideraran sus advertencias como una broma.

Pero las amenazas no se limitaron a los establecimientos educacionales. El autor de los correos también exigió la renuncia inmediata de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y afirmó haber instalado un artefacto explosivo en el Palazzo Chigi, sede del Gobierno y residencia oficial de la jefa del Ejecutivo. Esta advertencia se produjo después de que, en el mensaje anterior, asegurara haber colocado otra bomba en el vehículo de la mandataria.

El correo electrónico también incluyó amenazas de provocar "cientos de víctimas" si sus exigencias no eran atendidas o si las autoridades decidían ignorar sus advertencias. El mensaje finalizaba con la firma "Con desprecio, Mikhail Andropov".

Frente a este escenario, las fiscalías de Roma y Milán abrieron investigaciones para esclarecer el origen de las comunicaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Pese a la preocupación generada por los mensajes, el Gobierno italiano mantuvo su posición de que no existen antecedentes que permitan considerar reales las amenazas. Por ello, instruyó a los responsables de los establecimientos a continuar con las actividades escolares habituales, salvo que las autoridades regionales identificaran motivos concretos y fundados para adoptar medidas preventivas.

Desde el Palacio Chigi explicaron que la prioridad es impedir que advertencias sin fundamento terminen afectando el funcionamiento de servicios esenciales, junto con resguardar la integridad de estudiantes, docentes, trabajadores de la educación, familias y del conjunto de la población italiana.

PURANOTICIA