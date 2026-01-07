Casa Blanca asegura que está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia

La Casa Blanca aseguró que la Administración de Donald Trump está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia con Dinamarca, al tiempo que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó una reunión con funcionarios daneses sobre el territorio autónomo, en el marco de las tensiones por las aspiraciones expansionistas bajo la justificación de la seguridad nacional en el Ártico.

"El presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente este tema (...) La adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos no es una idea nueva (...) Considera que lo mejor para Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región ártica", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Ejército estadounidense lleve a cabo una operación militar similar a la realizada en Venezuela en los últimos días, ha reiterado que Trump "siempre tiene todas las opciones sobre la mesa mientras examina qué es mejor para Estados Unidos". "Pero la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia", aclaró.

Durante su intervención, la portavoz comparó las negociaciones sobre Groenlandia con "el caso de Venezuela", en el que, según dijo, Trump se esforzó por un buen acuerdo, y con los bombardeos contra Irán en relación con sus capacidades nucleares.

REUNIÓN DE RUBIO CON FUNCIONARIOS

Al mismo tiempo, en declaraciones a los medios de comunicación desde Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense se ha negado a abordar el tema de "Dinamarca o una intervención militar", informado de que la próxima semana se reunirá "con ellos" para tener "esas conversaciones".

Por su parte, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, confirmó que ella misma estará presente en la reunión, remarcado que, de hecho, fueron ellos quienes la solicitaron.

"No se puede hablar de Groenlandia sin Groenlandia. Por supuesto que estaremos allí. Somos nosotros quienes hemos solicitado el encuentro", dijo en declaraciones recogidas por la corporación de radiodifusión pública de Dinamarca, DR.

La confirmación de esta cita llega días después de que el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se mostrara abierto al diálogo con la Administración Trump, en línea con el respeto al Derecho Internacional, no así a las "fantasías" de una eventual anexión.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

(Imagen: Odd Andersen - AFP)

PURANOTICIA