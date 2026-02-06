Carnaval de Río de Janeiro prevé generar cerca de US$1.100 millones para la economía de la ciudad

El Carnaval de Río de Janeiro prevé generar cerca de 1.100 millones de dólares para la economía de la ciudad, según los cálculos de Visit Rio.

La previsión es que este evento atraiga a aproximadamente ocho millones de personas entre residentes, turistas nacionales y visitantes internacionales, que impulsarán la ocupación hotelera hasta niveles cercanos al 100%.

Según datos oficiales del ayuntamiento de Río de Janeiro, están programados 444 desfiles callejeros de carnaval (blocos), muchos de ellos seguidos tradicionalmente por decenas e incluso cientos de miles de personas.

Además de la intensa programación en las calles, el Carnaval de Río contará también con los desfiles de las escuelas de samba en el Sambódromo de Marquês de Sapucaí, reconocidos internacionalmente como uno de los mayores espectáculos en vivo del Carnaval.

En concreto, y a lo largo de dos noches de actuaciones, las principales escuelas de samba del Grupo Especial llenarán la avenida con desfiles que combinan música, danza, escenografías elaboradas, innovación y narrativa.

"El Carnaval de Río es una experiencia singular que refleja el alma de nuestra ciudad: alegre, diversa y acogedora. Es un momento en el que Río se conecta con diferentes culturas a través de la música, la energía de los desfiles callejeros y la emoción compartida que solo una celebración de esta magnitud puede generar", señaló la directora ejecutiva de Visit Rio, Roberta Werner.

(Imagen: Marco Terranova Riotur - Agencia Brasil)

PURANOTICIA