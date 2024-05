Capo francés de la droga escapó tras una violenta emboscada en la que murieron dos policías

"Me gustaría creer que él no conocía el plan para liberarlo. Eso no cambiaría la tragedia que ocurrió, pero como abogado quiero creer que él no planeó esta fuga. Para mí, este plan no coincide con lo que sé de él. Si él está detrás de esto, entonces no entendí quién es él”, dijo a la prensa Hugues Vigier, defensor de Amra.