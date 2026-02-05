Cancelan un famoso festival de los cerezos de Japón ante el mal comportamiento de los turistas

El parque ofrece una vista panorámica de la ciudad desde su pagoda, con varios lugares ideales para las fotos.

Las autoridades de Fujiyoshida comenzaron a organizar el evento anual en el parque Arakurayama Sengen con la esperanza de mejorar el atractivo de la zona y aumentar el número de visitantes, creando "un ambiente animado en la zona" .

Sin embargo, el gobierno local ahora afirma que el número de visitantes en los últimos años ha "aumentado drásticamente, superando la capacidad de la ciudad y provocando un exceso de turismo, lo que está teniendo un grave impacto en el entorno de vida de los residentes" .

Ahora, hasta 10.000 visitantes acudían a la ciudad cada día durante la temporada alta de floración , dijeron las autoridades de Fujiyoshida en un comunicado.

Este aumento se debe "a factores como la debilidad del yen y la explosiva popularidad impulsada por las redes sociales".

LAS QUEJAS DE LOS VECINOS

Los vecinos se han quejado de que los turistas "abrían las puertas de las casas particulares sin permiso para usar el baño", o que simplemente irrumpían sin autorización, tiraban basura y "defecaban en jardines privados y creaban problemas cuando los residentes protestaban", según el gobierno local.

Aunque el festival no se celebrará, la ciudad se está preparando para un aumento del número de visitantes durante abril y mayo.

No es la primera vez que las autoridades japonesas tienen que tomar medidas para hacer frente a los turistas que quieren tomar fotografías.

En 2024, las autoridades bloquearon uno de los lugares más emblemáticos de Japón para tomar fotos del monte Fuji con una gran barrera negra con el fin de disuadir a los turistas que se comportaban mal.