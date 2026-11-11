Cámara de Representantes de EE.UU. frena intento de destitución contra el secretario de Defensa por guerra en Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos frenó el intento de destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, impulsado por cuestionamientos a su participación en la conducción de operaciones militares, entre ellas la guerra contra Irán, sin contar con la autorización del Congreso.

La iniciativa fue presentada por el representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, crítico de la administración de Donald Trump. Sin embargo, los republicanos forzaron una votación para derivar la solicitud de "impeachment" a la Comisión de Justicia, una instancia donde su partido mantiene la mayoría y tiene capacidad para bloquear su avance.

La propuesta de tramitación fue aprobada por 211 votos a favor y 204 en contra. Massie fue el único republicano que respaldó la postura de los demócratas, por lo que el intento de destitución quedó encaminado hacia una comisión donde se prevé que sea descartado.

Pese a este resultado, la iniciativa podría ser el comienzo de nuevos cuestionamientos contra el jefe del Pentágono. Esto, considerando que el nuevo Congreso asumirá a comienzos del próximo año, luego de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, que dejaron una mayoría demócrata.

El presidente Donald Trump reaccionó rápidamente a la decisión de la Cámara Baja y celebró que los intentos por destituir a Hegseth hayan "fracasado estrepitosamente". Además, destacó que prácticamente todos los representantes republicanos respaldaron al secretario de Defensa, con excepción de Massie, a quien calificó como un "auténtico perdedor".

"Una vez más, las victorias en Venezuela e Irán, las mejores cifras de reclutamiento de la historia de las Fuerzas Armadas y un espíritu como pocas veces se ha visto antes han llevado a la absolución de un gran patriota estadounidense", manifestó Trump.

El mandatario también aprovechó la ocasión para arremeter contra los demócratas, a quienes acusó de utilizar al país "como arma" e instó a "detenerlos".

Por su parte, Hegseth había cuestionado el martes el intento de destitución en su contra, calificándolo como una "farsa" y una "maniobra propagandística". El secretario de Defensa sostuvo que la iniciativa fracasaría, comparándola con los procesos de "impeachment" que enfrentó el propio Trump en 2019 y 2021.

"Lo que está intentando hacer un congresista descontento y derrotado no es ejercer una labor de supervisión ni exigir responsabilidades. Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento", afirmó el jefe del Pentágono durante una rueda de prensa.

En esa misma intervención, Hegseth defendió la legalidad y los resultados de las operaciones militares estadounidenses en Irán, Yemen y Venezuela, además de las acciones contra los cárteles de la droga en el Caribe, todas incluidas entre las actuaciones cuestionadas por la iniciativa de destitución.

PURANOTICIA