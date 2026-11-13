Bukele anuncia que fuerzas salvadoreñas tomaron el control de un estadio en Haití donde hallaron cráneos humanos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que fuerzas especiales salvadoreñas, en coordinación con la Policía y el Ejército de Haití, tomaron el control del estadio Sylvio Cator, ubicado en Puerto Príncipe, donde fueron hallados varios cráneos humanos.

El mandatario aseguró que las fuerzas aliadas cuentan actualmente con "la ventaja táctica sobre el terreno" y advirtió que el recinto deportivo será utilizado como base para "seguir avanzando hacia el interior del territorio controlado por las bandas".

En medio de la inminente ofensiva, Bukele lanzó un nuevo ultimátum a los integrantes de las organizaciones criminales: "Insto encarecidamente a todos los miembros de las bandas a que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva. Aquellos que decidan quedarse y enfrentarse a nuestras fuerzas asumirán las consecuencias", advirtió.

El despliegue en Puerto Príncipe forma parte del contingente de más de 2.000 efectivos salvadoreños que se encuentran en territorio haitiano, cuyo principal objetivo es localizar y rescatar a cuatro militares de El Salvador, asistentes técnicos aéreos que desaparecieron tras sufrir una emboscada perpetrada por bandas armadas en la ciudad.

Durante los últimos días, las tropas salvadoreñas han intensificado sus operaciones en el país caribeño. Entre ellas se incluyen bombardeos que, según Bukele, destruyeron el cuartel general de la banda 400 Mawozo, además del apoyo aéreo brindado a efectivos chadianos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), impulsada por Naciones Unidas.

Por su parte, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el pasado jueves la legitimidad del operativo durante la XXX Cumbre Iberoamericana, realizada en Madrid. En la instancia, justificó la intervención mediante un "arreglo bilateral" con el Gobierno del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, en respuesta a las preocupaciones expresadas por Estados Unidos ante el riesgo de descoordinación entre las fuerzas salvadoreñas y las tropas internacionales desplegadas en la isla.

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