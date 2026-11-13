Brote de ébola en República Democrática del Congo supera los 5.400 muertos y se acerca a los 11.200 casos

El brote de ébola declarado hace poco menos de seis meses en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se aproxima a los 11.200 contagios y los 5.500 fallecidos. La emergencia sanitaria ya se convirtió en la más mortífera en la historia del país y mantiene una tendencia al alza que podría llevarla próximamente a convertirse en la más letal a nivel mundial.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se han contabilizado 11.197 casos y 5.471 muertes hasta la fecha. El balance incluye 83 nuevos contagios y 38 fallecimientos durante las últimas 24 horas, lo que sitúa la tasa de letalidad global en un 48,9%.

El organismo también informó que actualmente 1.676 personas permanecen hospitalizadas o en aislamiento debido al virus, mientras que otras 3.045 han logrado recuperarse de la enfermedad. En paralelo, la tasa de seguimiento de contactos alcanza el 80,9%, en un escenario marcado por las dificultades de la respuesta sanitaria debido a la inseguridad y la escasez de recursos.

La provincia de Ituri continúa siendo el principal epicentro del brote, pese a que su proporción de contagios ha disminuido durante las últimas semanas. Esta región concentra el 69,3% del total de casos y forma parte de las ocho provincias afectadas, junto a Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé, Ubangi Norte y Ubangi Sur. La reducción porcentual se explica por la expansión de la enfermedad hacia otras zonas y los avances relativos en la contención del virus en esta área de la RDC.

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