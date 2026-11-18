El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ya supera los 11.500 contagios y los 5.600 fallecidos, según confirmaron las autoridades del país africano. La emergencia sanitaria continúa agravándose debido a la expansión de la enfermedad y a las dificultades que enfrenta la respuesta internacional para contener la crisis.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó que, hasta la fecha, se han contabilizado 11.504 contagios y 5.630 fallecidos. El balance contempla 72 nuevos casos y 39 muertes durante la última jornada, lo que eleva la tasa de letalidad al 48,9% desde el inicio del brote, cuyo principal foco se encuentra en la provincia de Ituri, en el noreste del país.

Asimismo, el organismo detalló que 3.142 personas se han recuperado y recibido el alta médica, mientras que otras 1.743 permanecen hospitalizadas o en aislamiento. En tanto, la tasa de seguimiento de contactos alcanza el 81,6%, en medio de los esfuerzos por frenar la propagación del virus, perteneciente a la cepa Bundibugyo, que no cuenta con una vacuna ni un tratamiento aprobado.

En este escenario, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) solicitó garantizar la protección de la población y de las instalaciones sanitarias en la provincia de Kivu Sur, ante el deterioro de las condiciones de seguridad en Bunyakiri. La situación ha generado nuevos obstáculos para la respuesta sanitaria, debido a la violencia y al desplazamiento constante de habitantes.

"El personal médico debe poder desempeñar sus funciones con total seguridad, y los pacientes deben poder acceder a la atención sanitaria sin temor", ha dicho la jefa de la misión de la ONU en Kivu Sur, Giulia Panseri, quien ha recalcado que "cualquier interrupción de los servicios de salud pone vidas en peligro, en particular las de las personas más vulnerables".

Desde el pasado 6 de noviembre, la zona de Bunyakiri ha sido escenario de un incremento de los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y sus milicias aliadas y las fuerzas del Frente para la Refundación de la Nación (FRN), una coalición político-militar encabezada por el expresidente Joseph Kabila y que integra al Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda.

Los enfrentamientos han incluido ataques con drones contra sectores de Bulambika, próximos a zonas habitadas y al hospital de referencia de Bunyakiri, que cuenta con el respaldo de MSF. Estos hechos han provocado nuevos desplazamientos de civiles, entre ellos integrantes del equipo de la organización humanitaria, que manifestó su preocupación por la situación de seguridad en el área.

Como consecuencia de este escenario, los servicios médicos que se prestaban en el mencionado hospital, que durante las últimas semanas había registrado un aumento de los ingresos, fueron trasladados a un centro de salud en Maibano. La medida también contempló el traslado de pacientes hacia dichas instalaciones.

"Esperamos poder reanudar todas nuestras actividades médicas en la zona lo antes posible, con el fin de restablecer el suministro de medicamentos y los servicios de salud para la población. No obstante, esto solo será posible si se puede garantizar la seguridad de los civiles, los pacientes y el personal médico", ha explicado Panseri.

"Instamos a todas las partes en el conflicto a que cumplan sus obligaciones conforme al Derecho Internacional Humanitario y garanticen la protección de los civiles, las instalaciones sanitarias, los pacientes y el personal humanitario", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en que "deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar que las personas que lo necesitan puedan acceder a la atención médica con total seguridad".

El brote de ébola en República Democrática del Congo ya se convirtió en el más mortífero en la historia del país, superando al registrado entre 2018 y 2020. Además, las proyecciones apuntan a que podría superar el impacto de la epidemia ocurrida entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 contagios y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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