Braulio Jatar asegura que María Corina Machado es quien realmente tiene el respaldo popular en Venezuela

El periodista y abogado chileno-venezolano y disidente del chavismo, Braulio Jatar, analizó la situación política y económica de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y lo que viene en la tensión entre ambos países.

En conversación con T13 Radio, Jatar abordó el rol de la oposición en la situación política del país caribeño y agregó que “es realmente impresionante que tú en unas elecciones democráticas saques el 93% de los votos y yo lo vi en cada una de las mesas aquí en Santiago”.

“Es impresionante el apoyo que tiene María Corina Machado. Y luego, a ella cuando la inhabilitan, se monta al hombro a Edmundo González, que me pareció conocer bastante gente en Venezuela, yo no sabía quién era ese señor. Ese señor que venía del sector diplomático de segundo, tercer nivel. Se lo monta el hombro, hace la campaña en condiciones precarias sin ningunas garantías electorales, llevándose un afiche del hombre montado sobre el techo de un vehículo y un megáfono, esa fue la campaña de María Corina, y con las condiciones y contando los votos ellos sacaron el 70%”, agregó.

“Entonces, ¿quién tiene capacidad de movilizar en Venezuela? Es María Corina Machado. (...) Quien realmente tiene el respaldo popular, no hay la menor duda, es María Corina Machado y a ella es a la que hay que involucrar en el proceso”, explicó Jatar.

CUBA Y EL PETRÓLEO

En cuanto al futuro de Venezuela tras la intervención de Trump, el también abogado planteó que “si no se generan situaciones especiales, esto no va a ser un proceso rápido y eso es lo frustrante. Tú me hablabas de Marco Rubio y yo quiero agregar otro componente para tu análisis en el futuro. Los cubanos. Esos que murieron cuidando a Maduro, esos que hay, puede haber 30 mil, 40 mil o 50 mil cubanos en Venezuela, alimentados por 2 décadas de auxilio en inteligencia”.

“Esos cubanos y Marco Rubio, ¿qué va a hacer con el petróleo que le mandaba Maduro a Cuba? Cuando no le mande, porque tiene que seguir las instrucciones de Marco Rubio, que a Cuba nada, ¿cómo ella va a poder convivir con los cubanos dentro de Venezuela? ¿Cómo van los cubanos a aceptar eso, sabiendo que sin ese petróleo ese gobierno implosiona? Ahí hay otro componente. Los cubanos son un componente muy importante y para Marco Rubio ahí no hay ninguna posibilidad de transar ninguna solución que pase por seguir auxiliando al gobierno de Cuba”, advirtió.

RETORNO NO INMEDIATO

Consultado por los últimos acontecimientos vividos en el país caribeño y si existen las condiciones para que las personas que emigraron de Venezuela regresen al país, el periodista indicó que “los hechos contradicen eso. Ayer hubo más de una decena de periodistas detenidos, colegas nuestros, y las cosas no son para que los venezolanos vuelvan todavía. Anoche hubo esta confusión nuevamente en los alrededores de Miraflores, parece que había unos drones, se activaron lo que no activaron cuando capturaron a Maduro”.

“Activaron ahora este fuego antiaéreo, estas baterías antiaéreas, luego a la madrugada aparece Diosdado Cabello acompañado por estos funcionarios policiales, diciéndole a él siempre traidores nunca. Y es que ahí hay una situación interna. No hay libertad en Venezuela y los venezolanos no pueden regresar a Venezuela en las actuales condiciones, no es cierto eso”, explicó.

“Entonces, lógicamente para quienes tenían la expectativa de regresar, que son muchos venezolanos en muchas partes del mundo, que lo que quieren es volver a Venezuela, las condiciones no están dadas para volver a Venezuela, y eso hace frustrante esto”, finalizó.

