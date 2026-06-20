Bombardeos israelíes en el sur de Líbano dejan al menos 17 muertos

Nuevos bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano dejaron al menos 17 muertos, entre ellos un militar, en la continuación de una ofensiva que amenaza con hacer fracasar el delicado acuerdo preliminar de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

El Ejército de Líbano confirmó por medio de un comunicado el fallecimiento de uno de sus efectivos y denunció la continuación de "las salvajes agresiones israelíes en las zonas del sur".

Las fuerzas de ataque de Israel alcanzaron en su última escalada "amplias zonas hasta llegar al valle de la Becá", y uno de esas incursiones terminó con la vida del militar libanés en la carretera entre Kfar Remane y Nabatiye.

"Es evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", añadió el texto.

La NNA tiene constancia además de ataques aéreos adicionales en las localidades de Kfar Remman, Haboush, Nabatieh al Fawqa, Shoukin, Zibdine y Kfarjouz.

El Ejército israelí, por su parte, explicó que esta nueva ola de bombardeos fue ordenada en respuesta a nuevos ataques nocturnos de Hezbolá.

Las milicias, asegura, "dispararon más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes" que han invadido el sur de Líbano para crear, aduce el gobierno israelí, una "zona de seguridad" para las comunidades del norte de Israel.

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