Bolsonaro vota en segunda vuelta y asegura que llegó "la hora del cambio"

El candidato presidencial de extrema derecha a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha ejercido su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones que se celebran este domingo apelando a la participación ante la llegada de "la hora del cambio".

"Ha llegado la hora del cambio. Brasil no aguanta más. La vida de todo el mundo ha empeorado. La esperanza se ha convertido en miedo a caminar de noche por la calle, miedo a la nevera vacía, a no pagar las facturas", ha afirmado Bolsonaro en declaraciones a la prensa.

"Se dan las condiciones para montar un gran equipo. Pedir que haya lluvia o haga sol, salga de casa para votar", ha apelado en medio de las fuertes lluvias que afectan durante la jornada a la región de Río de Janeiro. Por último, Flávio Bolsonaro ha destacado la campaña "alegre y limpia" que han desarrollado en estas elecciones.

Este domingo 158 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir entre Lula y Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial. Las últimas encuestas publicadas el sábado por Quaest o Datafolha apuntan a una ligera ventaja de Bolsonaro (51-49%), lo que supone a nivel estadístico un empate técnico, al estar la distancia dentro del margen de error. En 2022 Lula ganó las elecciones con un 50,9% de votos frente al 49,1% de Jair Bolsonaro.

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