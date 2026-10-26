Bolsonaro se presenta como líder de la oposición a Lula sin admitir la derrota, pero su partido sí reconoce los resultados

El candidato del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flávio Bolsonaro, ya no solicitará la anulación de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo en las que fue derrotado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, pero anunció una demanda contra su rival por "abuso de poder".

"Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Tenemos mayoría en el Senado y en la Cámara", dijo el senador derechista en un video este lunes, en el que evitó admitir la victoria de Lula da Silva.

Por su parte, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, señaló en un comunicado: "Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que las dudas y cuestionamientos planteados deben ser debidamente aclarados en el marco de un debate político equilibrado y democrático".

En el texto se destaca que Bolsonaro ganó la primera vuelta de las presidenciales por 2,2 millones de votos, pero se señala que "en la segunda vuelta el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social".

Concretamente, se menciona la "ampliación significativa del gasto público en beneficios sociales en vísperas de la votación" y se señala que estas medidas plantean interrogantes sobre los efectos que pudieron tener en un proceso electoral justo.

Con el 100% de los votos del balotaje escrutados por el TSE, Lula obtuvo el 51,7% de los votos, mientras que Bolsonaro recibió el 48,2%.

La diferencia entre ambos candidatos supera los 4 millones de votos.