Bolsonaro fue dado de alta de hospital y regresa a su hogar para cumplir arresto domiciliario

Tras permanecer dos semanas internado, el expresidente Jair Bolsonaro abandonó este viernes el Hospital DF de Brasilia para trasladarse a su residencia en el sector de Jardim Botanico. Allí, el otrora jefe de Estado deberá cumplir un periodo de 90 días de arresto domiciliario humanitario, beneficio otorgado por el Tribunal Supremo con el fin de que complete su proceso de recuperación médica.

El exmandatario enfrentó un cuadro de bronconeumonía bacteriana que lo mantuvo hospitalizado durante 14 días, de los cuales pasó diez en una unidad de cuidados intensivos.

Esta flexibilización de su régimen carcelario ocurre luego de que en diciembre de 2025 fuera derivado a una zona especial del penal de Papuda. Aquel traslado se produjo tras incumplir reiteradamente las cautelares de un arresto domiciliario previo, en el marco de una condena superior a los 27 años de cárcel por su rol en la tentativa de golpe de Estado de 2022.

La permanencia de Bolsonaro en su hogar está sujeta a condiciones rigurosas que, de ser vulneradas, gatillarían su retorno inmediato a prisión. El exmandatario tiene prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier aparato electrónico que le permita comunicarse con el exterior, ya sea de forma directa o mediante intermediarios. Asimismo, no podrá utilizar redes sociales ni difundir grabaciones de video o audio, y estará obligado a portar una tobillera electrónica de monitoreo permanente, limitando su desplazamiento exclusivamente al perímetro de su casa.

Pese a las restricciones, el tribunal autorizó que reciba visitas de sus abogados y familiares directos en horarios específicos, mencionando explícitamente a sus hijos Flávio, Carlos y Renan. De igual manera, su equipo de salud personal podrá ingresar al domicilio para continuar con el tratamiento requerido.

(Imagen archivo: AP)

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