Black Friday: Por qué el Viernes Negro se llama así y otras cuatro curiosidades sobre el famoso día de compras

En realidad "el adjetivo'negro' fue usado durante muchos siglos para retratar diversos tipos de calamidades", afirma el lingüista estadounidense Benjamin Zimmer, exeditor ejecutivo del sitio Vocabulary.com.

Pero el concepto que representa hoy el Black Friday dista bastante de ese significado.

Los orígenes del término no tienen nada que ver con las compras: la primera referencia al Viernes Negro fue la crisis financiera de 1869 provocada por la caída de los precios del oro .

Fue entonces cuando dos inversores, Jay Gould y James Fisk, conspiraron para manipular el metal precioso en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Cuando el gobierno fue obligado a intervenir para corregir la distorsión mediante el aumento de la oferta de la materia prima en el mercado, se produjo una crisis: los precios cayeron y muchos inversores perdieron grandes fortunas.

Y ya a mediados del siglo XX, empezó a hacer referencia al ausentismo laboral en Estados Unidos tras la festividad de Thanksgiving.

El Viernes Negro también era la forma en que la policía de Filadelfia describía la afluencia de gente a la ciudad provocada por las compras.

En la década de los 80, los minoristas le dieron un giro positivo al término: era la fecha en la que empezaban a ganar dinero, en términos contables, cuando sus finanzas pasaban de números rojos a números negros.

Luego se convirtió en sinónimo de grandes descuentos y multitudes que se apresuraban a buscar ofertas en Estados Unidos. El Cyber ​​Monday, una frase acuñada más recientemente para promover las compras en línea el lunes posterior al Viernes Negro, siguió su ejemplo.

Desde entonces, el Viernes Negro se ha extendido a otros países y continentes de todo el mundo, en gran medida gracias a Internet.

2. La fecha

Desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, Acción de Gracias se celebró en EE.UU. el último jueves de noviembre, en una costumbre iniciada por el presidente Abraham Lincoln (1809-1865).

Pero en 1939 ocurrió algo inusual: el último jueves coincidió con el 30 de noviembre.