"Basta significa basta": Trump asegura que EE.UU. “prohibió” bombardeos de Israel en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que prohibió a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano en medio del delicado acuerdo alto el fuego en vigor.

A través de su cuenta en la plataforma Truth Social, el mandatario norteamericano fue categórico al señalar: "Israel ya no va a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Basta significa basta".

Esta declaración se produce a tan solo un día de que él mismo anunciara el pacto que establece el cese de hostilidades, el cual contempla una duración en principio de diez días.

Con el objetivo de consolidar esta tregua, Líbano e Israel han emprendido conversaciones directas. Este entendimiento implica que, bajo las garantías de Estados Unidos, las fuerzas israelíes suspenden sus ataques contra el país árabe, mientras que las milicias chiíes libanesas de Hezbolá también dejan de disparar contra territorio israelí.

La agenda de estos diálogos tratará también temas clave como la presencia militar de Israel en el sur de Líbano y el retorno de prisioneros libaneses. Asimismo, se discutirá el complicado desarme de Hezbolá, agrupación que se ha negado a dejar las armas hasta que el Ejército israelí no abandone por completo el país.

(Imagen: Europa Press/Contacto/Marwan Naamani)

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