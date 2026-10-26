Bachelet, Boric y Jara celebraron en Chile el triunfo de Lula: "Qué alegría más grande"

Gabriel Boric, Michelle Bachelet y Jeanette Jara celebraron en Chile el triunfo de Lula en Brasil, tras una remontada de última hora frente al candidato de la derecha Flávio Bolsonaro. Ganó su cuarto mandato con el 51,77% de los votos frente al 48,23% del hijo de Jair Bolsonaro.

"Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño!", expresó el expresidente Boric en su cuenta de X.

"Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. Te queremos! Con la esperanza intacta…", cerró.

En tanto, en su cuenta de Instagram, la expresidenta Bachelet, quien recibió su respaldo a la Secretaría General de la ONU, señaló que "quiero felicitar al presidente Lula por su triunfo en las elecciones de Brasil".

"Hemos compartido durante muchos años la convicción de que la política debe estar al servicio de las personas, de sus derechos y de una vida mejor para todas y todos", añadió.

"Le deseo mucho éxito en este nuevo período. Brasil tiene un papel fundamental en nuestra región y estoy segura de que su experiencia y compromiso seguirán contribuyendo a fortalecer la democracia, el diálogo y la cooperación entre nuestros países", finalizó la exmandataria.

A su vez, la excandidata presidencial del PC, Jeannette Jara, manifestó su "esperanza por el triunfo épico de Lula, país hermano que puso al centro su soberanía".

También recordó que "apoyó decididamente la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU".

"Y Lula, un gigante, resilente, desde su origen trabajador, de nuevo a la Presidencia de Brasil", cerró Jara.

PURANOTICIA