Aviones de Copa Airlines y UPS colisionan en medio de la pista del aeropuerto de Miami

Dos aviones de Copa Airlines y UPS colisionaran la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, dejando a dos personas lesionadas.

Según lo informado por CNN, el incidente ocurrió cuando la punta de un ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra la nariz de un Boeing 767 de la empresa de transporte de carga UPS, alrededor de las 21:15 horas (hora local).

Posteriormente, fue la propia Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) quienes revelaron que ambas aeronaves se desplazaban por las pistas de rodaje al momento de la colisión.

“Estábamos rodando después de aterrizar a una velocidad normal cuando, de repente, escuché que las conversaciones a mi alrededor se hacían más fuertes, seguidas de un grito colectivo y luego el impacto de otro avión contra el nuestro”, señaló uno de los pasajeros del vuelo de Copa Airlines, César Ferreira, en conversación con CNN.

De acuerdo a información preliminar entregada por la FAA, los controladores de tránsito aéreo le habrían instruido a la tripulación del avión de UPS que debía ceder el paso al vuelo de Copa Airlines.

La emergencia provocó graves daños en la parte delantera del Boeing 767 de UPS, mientras que el de Copa Airlines aparentemente habrían perdido la punta del ala izquierda.

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