Australia se convierte en el primer país del mundo en usar sustancias psicodélicas para tratar la depresión y el estrés postraumático

También se permitirá el uso de MDMA, conocido como éxtasis en forma de tableta, para tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

"Todavía me iba a la cama y rezaba para no despertarme" , dice la mujer de 49 años. Buscó terapias alternativas y acabó consiguiendo una clínica de psilocibina en Ámsterdam, pero dudó. "No tengo antecedentes de consumo de drogas o alcohol. Como consejera de adicciones, siempre estuve muy en contra", explica.

Cuando Glen Boyes le sugirió a su terapeuta que quería probar con microdosis de psicodélicos para tratar su depresión paralizante, el médico se mostró escéptico. "Me explicó que no era algo que él solía hacer, pero que no podía detenerme, me dijo que me haría escáneres cerebrales para continuar con mi progreso", recuerda.