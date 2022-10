Aumentan las vasectomías en Estados Unidos tras la eliminación del derecho constitucional al aborto

"En esos dos años se notó un aumento del 34% en las solicitudes de vasectomías. Muchos de esos casos tenían alguna relación con el alto nivel de desempleo que se vivía por entonces", se puede leer en una investigación hecha por la Universidad de Stanford.

Pero las condiciones económicas no son el único factor.

En Estados Unidos, señala el profesor Alexander Pastuszak, de la Universidad de Utah, la razón más frecuente que expresan quienes solicitan una vasectomía es " mi esposa me lo pidió " .

"Vimos un aumento inicial en las peticiones con la revocación de Roe vs. Wade" , señala.

"Tengo un amigo en Kansas que me dijo que esto ha seguido aumentando. Lo mismo ocurre en Wisconsin. Creo que todavía hay miedo, ese es un factor real. No creo que sea algo en lo que la gente no estaba pensando antes, pero al hablar con los pacientes queda claro que la decisión de la Corte Suprema los llevó al límite", declara.