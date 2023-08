Aumenta a 96 la cifra oficial de fallecidos por los incendios en Hawái: continúa búsqueda de cientos de desaparecidos

Las autoridades de la isla hawaiana de Maui elevaron a 96 el balance oficial de fallecidos por los incendios que han devastado parte del archipiélago durante los últimos días, sin que por ahora esté claro cuántas personas siguen desaparecidas y hasta dónde seguirá aumentando el recuento de víctimas.

De los tres principales siniestros registrados en Maui, uno lleva ya días contenido al cien por cien, mientras que los otros dos lo están en un 60 y un 80 por ciento, según el condado. Algunas zonas siguen bloqueadas y el jefe de la Policía, John Pelletier, estimó el fin de semana que apenas se había rastreado el 3 por ciento de las áreas calcinadas.

De forma paralela a los trabajos de extinción y rastreo, avanzan también las peticiones de rendición de cuentas, con algunas voces que llaman a esclarecer por qué no funcionó a tiempo el sistema de alerta o si el cableado eléctrico tuvo algo que ver en el inicio de los incendios, avivados por los vientos huracanados.

Esta tragedia está considerada ya el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Hawái y la ola de incendios que más vidas se ha cobrado en Estados Unidos en más de un siglo: en 1918, 453 personas murieron en una serie de fuegos en Minesota y Wisconsin.

(Imagen: Hawaii Department of Department of Land and Natural Resources)

