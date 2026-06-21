Ataques en Líbano marcan la cumbre entre Estados Unidos, Irán y Pakistán

Las cúpulas negociadoras de Estados Unidos, Irán y Pakistán se encuentran este domingo ya en la ciudad suiza de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, para comenzar su primera reunión tras la firma esta semana de un acuerdo preliminar de negociaciones que atraviesa su primera gran crisis.

Es que Irán anunció el sábado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en represalia a la continuación de la ofensiva israelí en el sur de Líbano.

Los bombardeos de Israel, en represalia según su Ejército a nuevos ataques de las milicias de Hezbolá, aliadas estratégicas de Irán, han dejado en las últimas 48 horas más de un centenar de muertos en el sur del país.

Irán avisó desde un primer momento que el cese de las operaciones israelíes en la zona es una condición imprescindible para proseguir con los sesenta días de negociaciones que comenzaron el último jueves, por lo que la situación libanesa dominará unas conversaciones que, en un primer momento, iban a consistir principalmente en una exploración preparatoria.

La delegación norteamericana es encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mientras que la iraní está dirigida por el presidente del Parlamento, Mohamed Baquer Qalifab.

Hay previstas dos sesiones, una matinal y otra vespertina y, de momento, ninguna de las dos partes confirmó la posibilidad de un encuentro cara a cara ante las cámaras.

En las horas previas al comienzo de las negociaciones, el trabajo ha estado en manos del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Vance llegó a Suiza el domingo dos horas antes que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y que el jefe del Ejército, Asim Munir. Y la delegación iraní fue la primera en arribar.

"Solo podré estar en Suiza uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en Líbano", dijo Vance antes de viajar a Suiza.

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