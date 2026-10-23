Ataque armado en Cisjordania deja dos militares israelíes muertos y genera el cierre total de Hebrón

Al menos dos militares israelíes murieron y otros tres resultaron heridos en un ataque armado perpetrado este viernes en el sur de Cisjordania. Tras el incidente, el Ejército israelí informó de la muerte de dos presuntos atacantes y anunció un cerco en torno a la ciudad de Hebrón.

Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron en un comunicado el fallecimiento de Ron Yonatan Roytman, de 23 años, y Yuval Shai Svilem, de 20. "Ambos servían en el 775º Batallón 'Ari', perteneciente a la Brigada de Búsqueda y Rescate del Mando del Frente Interno", recoge el texto.

Los otros tres heridos pertenecen al mismo batallón y, según informó el Ejército, presentan lesiones de diversa consideración, de leves a moderadas. La institución detalló que los presuntos atacantes fueron "abatidos" en el lugar de los hechos, tras un intercambio de disparos que se prolongó durante unos 20 minutos.

En un primer momento, el servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) informó de cinco heridos, "incluidos dos en estado crítico". Todos fueron trasladados a los hospitales de Shaarei Zedek y Hadassah Ein Kerem.

Fuentes de seguridad citadas por el diario The Times of Israel señalaron que los atacantes fueron identificados como Mohamad Yaaba y Firas Yaaba, ambos de 27 años y residentes en Hebrón. Según estas fuentes, serían familiares, aunque hasta el momento no se ha precisado el vínculo entre ambos.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que sus tropas mataron a dos "terroristas" tras el incidente, ocurrido en un cruce de la Ruta 35, en las inmediaciones de Hebrón. Asimismo, informó que sus fuerzas impusieron un "cerco total" en Hebrón y sus alrededores y comenzaron registros "en las casas de los terroristas y otros sospechosos".

La institución también recordó que durante la última semana arrestó a "más de 70 personas buscadas" en operaciones en Cisjordania, entre ellas personas "afiliadas con Hamás y la Autoridad Palestina". Además, indicó que durante estos procedimientos fueron incautadas decenas de armas y cuatro artefactos explosivos.

El "cierre" de Hebrón fue ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien también solicitó iniciar los preparativos para un "cierre" total de Cisjordania a partir de este mismo viernes. Asimismo, afirmó que los "terroristas" de Hamás "no tienen lugar para esconderse".

En tanto, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó la jornada como una "mañana difícil" y volvió a exigir el "desmantelamiento" de la Autoridad Palestina. "No podemos permitir la existencia de un 'Estado terrorista' en Judea y Samaria", afirmó, en referencia a un Estado palestino y utilizando la denominación bíblica con la que se conoce a Cisjordania.

"Deben ser desmantelados. Debemos poner fin a la circulación compartida que utilizan tanto los judíos como los residentes de la Autoridad Palestina. La libertad de movimiento de los residentes de la Autoridad Palestina es menos importante que nuestro derecho a la vida", señaló el político ultraderechista en un mensaje publicado en redes sociales.

DECLARACIONES DE HAMÁS Y YIHAD ISLÁMICA

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que no ha reivindicado la autoría del ataque, afirmó que el hecho constituye "una operación heroica y cualitativa" que "demuestra la voluntad del perseverante pueblo" y "es un mensaje claro al enemigo sionista", según recogió el diario palestino Filastin.

"Nuestra resistencia continuará y se incrementará en fuerzas y ferocida hasta que la ocupación sea expulsada de nuestra tierra y nuestros lugares sagrados", señaló el grupo, antes de sostener que el ataque en las inmediaciones de Hebrón "es una respuesta legítima a los crímenes y brutale ataques" contra los palestinos.

"Nuestro pueblo, firme y decidido, no se rendirá ni cederá. Continuará por el camino de la resistencia y el rechazo a la ocupación, la injusticia y la agresión", manifestó Hamás, que insistió en que los palestinos "no depondrán las armas hasta que cese la agresión y finalice la ocupación".

En esa misma línea, el grupo llamó a los palestinos a "se movilicen plenamente" y "hagan arder la tierra bajo los pies de los invasores y colonos que han sembrado el caos en la orgullosa tierra de Cisjordania". "Instamos a todos aquellos que portan armas, así como a nuestra juventud rebelde a dirigir sus balas hacia los pechos de los ocupantes", afirmó.

Por su parte, las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, instaron a los palestinos en Cisjordania a "incrementar la confrontación y combatir de forma directa a las fuerzas de ocupación y las bandas de colonos a través de todos los medios disponibles". "El enemigo solo entiende el lenguaje de la fuerza", añadieron.

El ataque se produjo en medio de un repunte de las agresiones perpetradas por colonos y de las incursiones del Ejército israelí en Cisjordania desde los ataques del 7 de octubre de 2023. No obstante, durante los meses previos a esa fecha ya se había registrado la cifra más alta de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, ocurrida dos décadas antes.

PURANOTICIA