La compañía energética emiratí Adnoc confirmó este miércoles que un marinero se encuentra desaparecido y que otros once resultaron heridos tras un ataque perpetrado el martes contra uno de sus buques cuando transitaba a través del estrecho de Ormuz, sin que por ahora haya informaciones sobre la autoría del ataque.

La empresa señaló en un comunicado que "un miembro de la tripulación permanece en paradero desconocido" y agregó que "las operaciones de búsqueda y rescate continúan en coordinación con las autoridades pertinentes". "El resto de los tripulantes han sido evacuados de la embarcación de forma segura", publicaron.

"Nuestra prioridad inmediata es apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como a nuestra tripulación y a los afectados", señaló Adnoc, que reiteró la importancia de "proteger a los marineros, salvaguardar la libertad de navegación y garantizar la seguridad marítima", en medio del conflicto en Medio Oriente por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

(Imagen referencial: Logistics Middle East)

PURANOTICIA