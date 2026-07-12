Ascienden a más de 4.300 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Las autoridades venezolanas han elevado a más de 4.300 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado en rueda de prensa de que son concretamente 4.333 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos seísmos --215 más que en el balance anterior-- y a 16.740 las víctimas heridas tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Las víctimas incluyen, a su vez, 18.437 personas que están alojados en refugios provisionales, según las autoridades del país, que han informado a su vez de que han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.766 toneladas de alimentos.

En estos momentos se encuentran desplegados 2.422 rescatistas internacionales --un millar menos que el viernes-- y 31.837 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.202 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

25.000 VIVIENDAS

Rodríguez ha explicado que se estima que serán necesarias al menos 25.000 viviendas para las personas que perdieron sus casas por los terremotos, para lo que el país requerirá recursos como los que están "ilegalmente retenidos" en el exterior.

Las viviendas construidas se gestionarán a través de un Registro Único de Viviendas, un sistema que emplea la captación de huellas dactilares para crear una base de datos de las personas que perdieron su hogar. A cada familia se le hace entrega de un comprobante con un código QR que funciona como una certificación oficial de que recibirán una vivienda nueva. "Este QR es su vivienda", ha explicado antes de instar a las familias a no temer trasladarse a campamentos solidarios si tienen ocasión.

El plan de vivienda tiene tres ejes de acción inmediata. La primera prevé viviendas de transición de construcción acelerada para evitar el hacinamiento en refugios. La segunda, mercado secundario y culminación, incluye la compra directa de viviendas en el mercado privado y terminación de obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La tercera y última es llegar a la fase de las ciudades Antisísmicas. Ya se han identificado más de 40 terrenos en el estado La Guaira como Catia La Mar, Caraballeda y La Sabana para el desarrollo de proyectos modernos con servicios integrales y 584.000 metros cuadrados para la construcción de edificaciones bajas de pocas alturas.

La semana próxima se entregarán las primeras 200 viviendas con la meta de que para septiembre u octubre todas las escuelas habilitadas como refugios estén vacías para el inicio del año escolar.

DESBLOQUEO DE ACTIVOS

La presidenta, Delcy Rodríguez, está "enviando cartas a otros países donde se encuentran activos retenidos que pertenecen a Venezuela" y que, además, está "en este momento haciendo todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".

Rodríguez ha informado de conversaciones con países como Estados Unidos y Brasil e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para poner en marcha el proceso de recuperación tras los terremotos.

También se ha remitido carta al rey de Inglaterra y a otros gobiernos extranjeros solicitando la liberación del oro y activos venezolanos retenidos.

Estos recursos se enviarán directamente a un fondo para la reconstrucción y la activación de una cartera de créditos con hasta un 80% de subsidio para la adquisición de hogares.

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