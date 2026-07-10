Ascienden a 4.118 los fallecidos por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos por el potente doble terremoto que sacudió Venezuela hace dos semanas superó los 4 mil, mientras que el número de heridos se mantuvo en cerca de 17 mil.

La autoridad dio a conocer que la cifra de personas que perdieron la vida ascendió a 4.118 y la de heridos a 16,740.

De acuerdo con el reporte difundido por Rodríguez, también se contabilizan 86.794 familias atendidas y 17.266 personas ubicadas en 89 campamentos transitorios habilitados tras la emergencia.

El balance oficial mantiene en 856 la cifra de edificios afectados y en 190 los inmuebles que colapsaron debido a la fuerza de los sismos.

Hasta el momento, se han distribuido 9,766 toneladas de alimentos y 13.9 millones de litros de agua para apoyar a las comunidades afectadas.

(Imagen: Federico Parra / Getty)

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