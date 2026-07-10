Ascienden a 4.118 los fallecidos por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que se mantiene en 856 la cifra de edificios afectados y en 190 los inmuebles que colapsaron debido a la fuerza de los sismos.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos por el potente doble terremoto que sacudió Venezuela hace dos semanas superó los 4 mil, mientras que el número de heridos se mantuvo en cerca de 17 mil.
La autoridad dio a conocer que la cifra de personas que perdieron la vida ascendió a 4.118 y la de heridos a 16,740.
De acuerdo con el reporte difundido por Rodríguez, también se contabilizan 86.794 familias atendidas y 17.266 personas ubicadas en 89 campamentos transitorios habilitados tras la emergencia.
El balance oficial mantiene en 856 la cifra de edificios afectados y en 190 los inmuebles que colapsaron debido a la fuerza de los sismos.
Hasta el momento, se han distribuido 9,766 toneladas de alimentos y 13.9 millones de litros de agua para apoyar a las comunidades afectadas.
(Imagen: Federico Parra / Getty)
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